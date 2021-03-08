В Москве задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего сына мужчина

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В Москве задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
В Москве задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего сына мужчина
  • РИА Новости

«В ночь на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных на Пролетарском проспекте в городе Москве, обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился его отец, который совершил противоправное деяние», — цитирует её ТАСС.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего ребёнка).

По данным столичной прокуратуры, шестилетний мальчик умер от телесных повреждений, начата проверка.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины и трёх её внуков в подмосковном Ликино-Дулёве. Им оказался родственник потерпевших.

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