В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и детей

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и трёх её внуков в подмосковном Ликино-Дулёве. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следователем... задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих её внуков (подп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России). Им оказался 32-летний родственник потерпевших», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что допросить подозреваемого пока не удалось ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование данного дела.