В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и детей
- РИА Новости
«Следователем... задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих её внуков (подп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России). Им оказался 32-летний родственник потерпевших», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что допросить подозреваемого пока не удалось ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на медицинское освидетельствование.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование данного дела.