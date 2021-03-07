В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и детей

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В Московской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и трёх её внуков в подмосковном Ликино-Дулёве. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и детей
  • РИА Новости

«Следователем... задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих её внуков (подп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России). Им оказался 32-летний родственник потерпевших», — говорится в  сообщении.

Подчёркивается, что допросить подозреваемого пока не удалось ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование данного дела.

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