СК возбудил уголовное дело из-за убийства женщины и трёх детей в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.
СК возбудил уголовное дело из-за убийства женщины и трёх детей в Подмосковье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх человек, трое из них — дети», — указали в ведомстве.

Уточняется, что 7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулёве тел 45-летней женщины и троих детей с множественными колото-резаными ранениями.

По данным агентства, двоим детям было по два года, а ещё одному ребёнку — восемь лет.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае.

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