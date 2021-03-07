СК возбудил уголовное дело из-за убийства женщины и трёх детей в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх человек, трое из них — дети», — указали в ведомстве.

Уточняется, что 7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулёве тел 45-летней женщины и троих детей с множественными колото-резаными ранениями.

По данным агентства, двоим детям было по два года, а ещё одному ребёнку — восемь лет.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае.