Следователи задержали подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае

Следователи установили и задержали подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае — им оказался молодой человек 2004 года рождения, сын погибшей женщины. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался сын погибших — молодой человек 2004 года рождения. Его местонахождение установлено на территории города Екатеринбурга Свердловской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый уже задержан и доставляется для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и двух детей в посёлке Октябрьском Пермского края.