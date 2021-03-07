Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве женщины и детей в Подмосковье
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«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.