Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве женщины и детей в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.