Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве женщины и детей в Подмосковье

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве женщины и детей в Подмосковье
  • © СК РФ

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулёве.

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