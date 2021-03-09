Подозреваемый в убийстве шестилетнего сына экс-работник ДПС арестован

Короткая ссылка
Бывший инспектор дорожно-патрульной службы одного из отделов МВД в Москве, задержанный по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына, арестован судом на два месяца.
Подозреваемый в убийстве шестилетнего сына экс-работник ДПС арестован
  • РИА Новости

«Постановлением Чертановского районного суда Москвы в отношении Хижняка Игоря Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая», — цитирует представителя суда ТАСС.

В ночь на 8 марта в Москве обнаружили тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, задержан отец мальчика.

По данным столичной прокуратуры, шестилетний мальчик умер от телесных повреждений.

В столичном главке ведомства сообщили, что подозреваемый работал инспектором ДПС и после произошедшего был уволен из органов внутренних дел. В момент задержания мужчина находился, «предположительно, в состоянии сильного опьянения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить