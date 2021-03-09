Подозреваемый в убийстве шестилетнего сына экс-работник ДПС арестован

Бывший инспектор дорожно-патрульной службы одного из отделов МВД в Москве, задержанный по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына, арестован судом на два месяца.

«Постановлением Чертановского районного суда Москвы в отношении Хижняка Игоря Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая», — цитирует представителя суда ТАСС.

В ночь на 8 марта в Москве обнаружили тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, задержан отец мальчика.

По данным столичной прокуратуры, шестилетний мальчик умер от телесных повреждений.

В столичном главке ведомства сообщили, что подозреваемый работал инспектором ДПС и после произошедшего был уволен из органов внутренних дел. В момент задержания мужчина находился, «предположительно, в состоянии сильного опьянения».