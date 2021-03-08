Подозреваемый в убийстве шестилетнего сына в Москве был работником ДПС

Мужчина 1981 года рождения, задержанный в Москве по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына, был инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов МВД, после произошедшего он уволен из органов внутренних дел.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечён к ответственности в установленном законом порядке», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что подозреваемый в момент задержания находился «предположительно, в состоянии сильного опьянения».

Сотрудники скорой медицинской помощи на месте констатировали смерть ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, задержан отец мальчика.

По данным столичной прокуратуры, шестилетний мальчик умер от телесных повреждений.