Подозреваемому в убийстве мальчика под Саратовом предъявлено обвинение

В Саратовской области предъявили обвинение 38-летнему жителю города Вольска в насильственных действиях сексуального характера и в убийстве пятилетнего мальчика. Мужчина признал вину.

Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений... «убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера» и... «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, ночью 1 марта 2021 года мужчина пришёл к своей сожительнице в состоянии наркотического опьянения и совершил действия сексуального характера в отношении её пятилетнего сына. Затем обвиняемый вывел ребёнка на улицу без одежды и обуви, «будучи уверенным, что в результате переохлаждения наступит смерть мальчика».

Около 05:30 тело ребёнка было обнаружено около магазина. Согласно судебно-медицинской экспертизе, его смерть наступила в результате переохлаждения.

Ранее сообщалось, что Саратовской области нашли мёртвым на улице пятилетнего мальчика в лёгкой одежде, по подозрению в причастности к совершению в отношении ребёнка противоправных действий задержан сожитель его матери.

Позднее он был арестован.