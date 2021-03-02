В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве мальчика

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В Саратовской области по подозрению в убийстве пятилетнего мальчика, найденного мёртвым на улице в лёгкой одежде, задержан сожитель его матери, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве мальчика
  • © РИА Новости

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий получены сведения о лице, причастном к совершению в отношении ребёнка противоправного деяния. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело согласно п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи.

По данным следствия, 1 марта около 05:30 возле магазина в городе Вольске обнаружили тело пятилетнего мальчика.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что семья мальчика, которого в мороз нашли мёртвым на улице, была неполной, но не состояла на учёте.

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