В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве мальчика
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«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий получены сведения о лице, причастном к совершению в отношении ребёнка противоправного деяния. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика», — говорится в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело согласно п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи.
По данным следствия, 1 марта около 05:30 возле магазина в городе Вольске обнаружили тело пятилетнего мальчика.
Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что семья мальчика, которого в мороз нашли мёртвым на улице, была неполной, но не состояла на учёте.