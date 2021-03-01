Семья погибшего под Саратовом ребёнка не состояла на учёте

Семья мальчика из Вольска в Саратовской области, которого в мороз нашли мёртвым на улице, была неполной, но не состояла на учёте, заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя.

«Сегодня в три ночи поступил сигнал об умершем мальчике, найденном на улице в лёгкой одежде», — написала Загородняя в Instagram.

На данный момент неизвестно, как ребёнок оказался там, ведутся следственные действия.

Погибший ребёнок жил с матерью-одиночкой и младшим братом.

«На специальных учётах семья не стояла», — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что ребёнок погиб в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в Новой Москве. Прокуратура проводит проверку.