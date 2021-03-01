Семья погибшего под Саратовом ребёнка не состояла на учёте
- РИА Новости
«Сегодня в три ночи поступил сигнал об умершем мальчике, найденном на улице в лёгкой одежде», — написала Загородняя в Instagram.
На данный момент неизвестно, как ребёнок оказался там, ведутся следственные действия.
Погибший ребёнок жил с матерью-одиночкой и младшим братом.
«На специальных учётах семья не стояла», — добавила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что ребёнок погиб в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в Новой Москве. Прокуратура проводит проверку.