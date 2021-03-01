Семья погибшего под Саратовом ребёнка не состояла на учёте

Короткая ссылка
Семья мальчика из Вольска в Саратовской области, которого в мороз нашли мёртвым на улице, была неполной, но не состояла на учёте, заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя.
Семья погибшего под Саратовом ребёнка не состояла на учёте
  • РИА Новости

«Сегодня в три ночи поступил сигнал об умершем мальчике, найденном на улице в лёгкой одежде», — написала Загородняя в Instagram.

На данный момент неизвестно, как ребёнок оказался там, ведутся следственные действия.

Погибший ребёнок жил с матерью-одиночкой и младшим братом.

«На специальных учётах семья не стояла», — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что ребёнок погиб в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в Новой Москве. Прокуратура проводит проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить