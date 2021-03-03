Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребёнка под Саратовом

Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика, тело которого было найдено на улице города Вольска в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«В Вольске заключён под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве ребёнка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая 2021 года.

Ранее в СК сообщили, что в Саратовской области по подозрению в убийстве пятилетнего мальчика, найденного мёртвым на улице в лёгкой одежде, задержан сожитель его матери.

По данным следствия, 1 марта около 05:30 возле магазина в городе Вольске обнаружили тело пятилетнего мальчика.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что семья мальчика, которого в мороз нашли мёртвым на улице, была неполной, но не состояла на учёте.