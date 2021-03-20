МЧС продезинфицировало почти 83 тысячи соцобъектов с начала пандемии

Специальные подразделения МЧС России продезинфицировали с апреля 2020 года около 83 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

«С апреля 2020 года подразделениями МЧС России проведена специальная обработка свыше 6 тысяч лечебных и 8 тысяч образовательных учреждений, а также почти 23 тысяч объектов соцобслуживания, более 45,6 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

За это же время в России продезинфицировано около 10 тыс. км автомобильных дорог и более 290 тыс. единиц техники.

Работы по спецобработке соцобъектов и транспорта продолжаются.

Ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за минувший год борьбы с коронавирусом.