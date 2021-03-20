МЧС продезинфицировало почти 83 тысячи соцобъектов с начала пандемии

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Специальные подразделения МЧС России продезинфицировали с апреля 2020 года около 83 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.
МЧС продезинфицировало почти 83 тысячи соцобъектов с начала пандемии
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«С апреля 2020 года подразделениями МЧС России проведена специальная обработка свыше 6 тысяч лечебных и 8 тысяч образовательных учреждений, а также почти 23 тысяч объектов соцобслуживания, более 45,6 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

За это же время в России продезинфицировано около 10 тыс. км автомобильных дорог и более 290  тыс. единиц техники.

Работы по спецобработке соцобъектов и транспорта продолжаются.

Ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за минувший год борьбы с коронавирусом.

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