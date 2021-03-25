Харатьян призвал пройти вакцинацию от коронавируса

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Народный артист России Дмитрий Харатьян в беседе с RT призвал граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметил Харатьян в ходе разговора, он очень хочет, чтобы его работа приносила зрителям радость.

«Но я очень не хочу, чтобы это было связано с риском заболеть и даже умереть», — уточнил артист.

Харатьян рассказал, что сделал прививку от коронавируса в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Лично я это сделал и очень хочу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы вы прошли вакцинацию... Давайте будем здоровы, давайте не бояться того, что может произойти. И вообще, давайте вместе вернём нашу полноценную жизнь!» — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса способны справиться с новыми штаммами заболевания, в том числе с теми, которыми «пугают» население Европы.

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