Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ЧП в Химках

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ЧП в жилом доме в подмосковных Химках, в результате которого три человека погибли и четверо пострадали.
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ЧП в Химках
  • © РИА Новости / Виктория Виатрис

«Председатель Следственного комитета России поручил подчинённым… тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить в центральный аппарат ведомства», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что состояние четверых пострадавших в результате взрыва и последующего обрушения перекрытий в многоэтажном доме в Химках оценивается как крайне тяжёлое, тяжёлое и средней степени тяжести.

Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. Возбуждено уголовное дело.

В результате ЧП погибли три человека, в том числе трёхлетний ребёнок.

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