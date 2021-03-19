В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией
- РИА Новости
«Вакцинация — это глобальное благо в области здравоохранения, которое уже позволило спасти миллионы жизней от разных заболеваний. Вакцинация также очень важна в текущей пандемии», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, важно сохранять высокие темпы вакцинации, защищать уязвимые группы населения и продолжать профилактические меры, пока все не получат прививку.
«Последние дни показывают тенденцию роста числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ», — добавила Вуйнович.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.