В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с вакцинацией.
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией
  • РИА Новости

«Вакцинация — это глобальное благо в области здравоохранения, которое уже позволило спасти миллионы жизней от разных заболеваний. Вакцинация также очень важна в текущей пандемии», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно сохранять высокие темпы вакцинации, защищать уязвимые группы населения и продолжать профилактические меры, пока все не получат прививку.

«Последние дни показывают тенденцию роста числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ», — добавила Вуйнович.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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