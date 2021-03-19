В Тверской области сняли часть ограничительных мер
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
Губернатор Игорь Руденя подписал постановление, согласно которому культурно-массовые мероприятия в регионе теперь могут проводиться при количестве участников не более 750 человек.
Зрительные залы должны заполняться не более чем на 75% от общей вместительности объекта.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.