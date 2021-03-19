В Тверской области сняли часть ограничительных мер

В Тверской области приняли решение снять часть ограничительных мер.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление, согласно которому культурно-массовые мероприятия в регионе теперь могут проводиться при количестве участников не более 750 человек.

Зрительные залы должны заполняться не более чем на 75% от общей вместительности объекта.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.