В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 124 случая COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 40 971 житель. Выписаны 35 849.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа выявлено 33 случая заболевания COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Всего зафиксировано 12 775 случаев заболевания. Выписаны за всё время 11 854 человека, в том числе 16 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.