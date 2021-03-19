В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

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В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 124 случая COVID-19.
В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 40 971 житель. Выписаны 35 849.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа выявлено 33 случая заболевания COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Всего зафиксировано 12 775 случаев заболевания. Выписаны за всё время 11 854 человека, в том числе 16 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.

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