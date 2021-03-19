Эксперты подсчитали стоимость потребительской корзины с самыми полезными продуктами
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
В список попали бананы, финики, орехи, авокадо и другие продукты с высоким содержанием аминокислот триптофана и тирозина, которые способствуют выработке гормонов счастья и удовольствия.
Кроме того, в перечень вошли продукты с содержанием витамина D и магния, такие как морская рыба и молочные продукты. Самым дорогим продуктом оказалась морская рыба — кусок весом 300—400 г обойдётся в 547 рублей.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.