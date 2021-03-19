Эксперты подсчитали стоимость потребительской корзины с самыми полезными продуктами

Аналитики сервисов «СберМаркет» и «СберЗдоровье» подсчитали, что средняя стоимость так называемой продуктовой корзины счастья составляет 2740 рублей.

Об этом сообщает газета «Известия».

В список попали бананы, финики, орехи, авокадо и другие продукты с высоким содержанием аминокислот триптофана и тирозина, которые способствуют выработке гормонов счастья и удовольствия.

Кроме того, в перечень вошли продукты с содержанием витамина D и магния, такие как морская рыба и молочные продукты. Самым дорогим продуктом оказалась морская рыба — кусок весом 300—400 г обойдётся в 547 рублей.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.