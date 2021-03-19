В Алтайском крае отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых

Власти Алтайского края приняли решение отменить обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, введённый из-за коронавируса.

Об этом на сайте регионального правительства сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он внёс изменения в указ от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Решение начнёт действовать с 21 марта.

В регионе также полностью сняли ограничения для проведения развлекательных и досуговых мероприятий.

Как сообщает ТАСС, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время — 45 855. Выздоровел 40 981 человек, скончались 2557 пациентов.



5 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.