В Карелии отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых

Власти Карелии приняли решение отменить обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, введённый из-за коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики по борьбе с новой инфекцией.

«Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменён, больничные для этой категории жителей Карелии после 5 марта продлеваться не будут», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящий момент в регионе идёт активная кампания по вакцинации людей и, в частности, пожилых граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.