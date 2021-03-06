В Карелии отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых

Короткая ссылка
Власти Карелии приняли решение отменить обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, введённый из-за коронавируса.
В Карелии отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики по борьбе с новой инфекцией.

«Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменён, больничные для этой категории жителей Карелии после 5 марта продлеваться не будут», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящий момент в регионе идёт активная кампания по вакцинации людей и, в частности, пожилых граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить