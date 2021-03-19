При пожаре в жилом доме в Пермском крае погибли четыре человека

При пожаре в частном доме в селе Перемское Пермского края погибли четыре человека. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

В результате возгорания в одноэтажном деревянном доме погибли четыре человека, в том числе дети 2017 и 2020 годов рождения, передаёт РИА Новости.

В МЧС России добавили, что пожар был ликвидирован, один человек смог самостоятельно эвакуироваться из дома.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края погибли четверо детей.

По факту происшествия СК России по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.