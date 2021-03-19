Роспотребнадзор допустил небольшой подъём заболеваемости COVID-19 весной
- globallookpress.com
«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создаёт более комфортные условия для распространения COVID-19 и всех сезонных коронавирусов», — приводит РИА Новости её слова.
В связи с этим, отмечает специалист, возможен небольшой и непродолжительный «подъём заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч» от текущих показателей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.