Роспотребнадзор допустил небольшой подъём заболеваемости COVID-19 весной

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Влажный воздух весной может стать причиной небольшого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Роспотребнадзор допустил небольшой подъём заболеваемости COVID-19 весной
  • globallookpress.com

«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создаёт более комфортные условия для распространения COVID-19 и всех сезонных коронавирусов», — приводит РИА Новости её слова.

В связи с этим, отмечает специалист, возможен небольшой и непродолжительный «подъём заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч» от текущих показателей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.

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