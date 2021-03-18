Попова прокомментировала масочный режим в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.

По её словам, говорить об отмене масочного режима сегодня не приходится.

«Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук и различных поверхностей, для обработки своих помещений (рабочих или домашних) — это всё пока остаётся», — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Ранее Попова заявила, что ношение масок в России обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек.

А врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.

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