Попова назвала условие обязательного ношения масок

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Ношение масок в России обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала условие обязательного ношения масок
  • AFP

«Никто не отменил масочный режим... Сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — сказала она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать меры по коронавирусу.

Также врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.

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