Попова назвала условие обязательного ношения масок
- AFP
«Никто не отменил масочный режим... Сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — сказала она.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать меры по коронавирусу.
Также врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.