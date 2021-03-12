Попова назвала условие обязательного ношения масок

Ношение масок в России обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Никто не отменил масочный режим... Сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — сказала она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать меры по коронавирусу.

Также врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.