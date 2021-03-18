Крым стал лидером бронирований в день старта туров с кешбэком

Крым стал лидером по числу бронирований в день старта третьего этапа программы туристического кешбэка, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

«По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), самыми популярными направлениями в первые часы стали: Крым — он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли Республика Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области», — говорится в пресс-релизе.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.