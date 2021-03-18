Крым стал лидером бронирований в день старта туров с кешбэком

Короткая ссылка
RT
Крым стал лидером по числу бронирований в день старта третьего этапа программы туристического кешбэка, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.
Крым стал лидером бронирований в день старта туров с кешбэком
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), самыми популярными направлениями в первые часы стали: Крым — он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли Республика Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области», — говорится в пресс-релизе.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить