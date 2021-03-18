В Ростуризме сообщили о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о продаже туров в рамках третьего тура программы туристического кешбэка.

«Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кешбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж», — цитирует ТАСС Догузову.

По её словам, «по сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в два с половиной раза».

«За первую половину дня работы программы объём продаж составил более 100 млн рублей, а число бронирований — около 4 тыс.», — добавила она.

Ранее Догузова сообщила, что «третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 мск».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка.