В Ростуризме сообщили о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о продаже туров в рамках третьего тура программы туристического кешбэка.
В Ростуризме сообщили о продаже туров в рамках программы туристического кешбэка
  • РИА Новости

«Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кешбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж», — цитирует ТАСС Догузову.

По её словам, «по сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, уже выросла в два с половиной раза».

«За первую половину дня работы программы объём продаж составил более 100 млн рублей, а число бронирований — около 4 тыс.», — добавила она.

Ранее Догузова сообщила, что «третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 мск».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка.

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