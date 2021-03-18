В Госдуму внесли поправки о штрафе за высадку детей-безбилетников

Депутаты внесли в Госдуму поправки о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Государственной думы.

Изменения предложено внести в уже прошедший первое чтение законопроект об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Согласно поправкам, «принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», повлечёт штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

В поправке уточняется, что речь идёт о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Авторами поправок выступили депутаты партии «Единая Россия» Андрей Исаев и Александр Хинштейн, а также их коллеги из партии ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

По словам Исаева, правительство также «предложило принять поправки к Уголовному кодексу, если подобные действия водителя или кондуктора привели к серьёзным последствиям».

7 марта 2021 года вступил в силу закон, который запрещает высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд.