В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 98 случаев COVID-19.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 28 189.

Выздоровели 25 863 человека.

По данным на 17 марта, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 51 469 жителей. Полностью вакцинированы 31 995 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 102 случая коронавируса, выписаны 99 пациентов, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели почти 50 тыс. жителей, а выздоровели более 48 тыс. пациентов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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