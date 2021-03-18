Эксперт оценил инициативу создать ещё одну категорию льготников

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Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков прокомментировал предложение установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».
Эксперт оценил инициативу создать ещё одну категорию льготников
  • Reuters

«Я поддерживаю это. Я считаю, что люди, длительно работавшие в «красной зоне», рисковали своей жизнью и здоровьем. Среди медиков много заболевших и погибших. Поэтому надо просто определить критерии, степень опасности для тех, кто льготы получит», — цитирует эксперта URA.RU.

По мнению Бобкова, это будет очень правильно.

В свою очередь, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты России Артём Кирьянов в беседе с ОТР заявил, что члены ОП проголосуют за то, чтобы в число льготников вошли именно те, кто занимался лечением и вакцинацией.

«Здесь мы должны точно посчитать, сколько у нас было задействовано в «красной зоне» и сотрудников, и врачей, сколько было людей из других структур государственных и муниципальных задействовано. Надо оценить действительно героизм тех, кто, рискуя собственной жизнью, этими вещами занимался», — отметил он.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию.

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