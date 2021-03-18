Эксперт прокомментировал законопроект об изъятии машин у пьяных водителей
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«Почему собственник машины будет нести ответственность, если за рулём находится тот, кому он дал машину? Например, в аренду. Или если это машина предприятия», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, у инспекторов может появиться серьёзная коррупционная составляющая.
Ранее сообщалось, что парламентарии Башкирии внесли в Госдуму проект федерального закона о конфискации автомобилей у пьяных водителей.
В феврале заместитель главного редактора радио «Автодор» автоэксперт Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал изменение правил автотюнинга.