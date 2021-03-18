В Госдуму внесли законопроект об изъятии машин у пьяных водителей

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Парламентарии Башкирии внесли в Госдуму проект федерального закона о конфискации автомобилей у пьяных водителей, сообщили в пресс-службе госсобрания (курултая) республики.
В Госдуму внесли законопроект об изъятии машин у пьяных водителей
  • РИА Новости

«Мы предлагаем ввести такую меру наказания, как конфискация автомобиля. Когда человек садится за руль нетрезвым, автомобиль под его управлением может оказаться орудием совершения преступления», — цитирует РИА Новости председателя башкирского парламента Константина Толкачёва.

Такие меры предлагается применять в отношении лиц, которые второй раз за год попадаются пьяными за рулём или которые становятся виновниками ДТП с тяжёлыми последствиями.

Ранее сообщалось, что максимальный срок за систематическое управление машиной в нетрезвом виде планируют увеличить с двух до трёх лет.

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