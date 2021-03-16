«Ъ»: за систематическое пьяное вождение могут ужесточить наказание

Максимальный срок за систематическое управление автомобилем в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трёх лет, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Сообщается, что изменения внесены в ст. 264.1 УК России. Так, если гражданин был судим по ней, ему могут назначить штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободны сроком до трёх лет.

В пояснительной записке инициативу объясняют тем, что существующие меры не сдерживают нетрезвых водителей. Как пишут авторы, на бытовом уровне такие нарушения продолжают ассоциироваться с незначительными, и злоупотребляющие алкогольными напитками снова садятся пьяными за руль.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России было выявлено более 550 тыс. фактов езды в нетрезвом состоянии, около 70 тыс. отнесено к уголовной ответственности.