В России в 2020 году выявлено более 550 тысяч фактов нетрезвой езды

В России в 2020 году выявлено более 550 тысяч фактов езды в нетрезвом состоянии, около 70 тыс. отнесено к уголовной ответственности. Об этом сообщили в МВД России.

«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 550,7 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых 68,4 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции — ст. 264.1 УК России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что число уголовных дел в отношении нетрезвых водителей по сравнению с 2019 годом выросло на 0,6%.

В декабре в ГИБДД сообщили, что около 270 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 22 тыс. случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, выявили сотрудники ДПС с помощью информации от граждан России.