В МВД рассказали о помощи россиян в профилактике нарушений ПДД

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Около 270 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 22 тыс. случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, выявили сотрудники ДПС с помощью информации от граждан России.
В МВД рассказали о помощи россиян в профилактике нарушений ПДД
  • РИА Новости

Отмечается, что водители и пешеходы могут зафиксировать факт правонарушения на видео или фото и пожаловаться в ГИБДД.

«По итогам десяти месяцев 2020 года в ходе обработки полученной от населения информации сотрудники ДПС пресекли около 269 тыс. нарушений ПДД. Из них только за управление транспортным средством с признаками опьянения задержаны около 22,4 тыс. водителей», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД России.

Ранее в ГИБДД сообщили, что основными признаками неуважительного отношения к другим участникам движения являются несоблюдение скоростного режима и игнорирование реальных дорожных условий.

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