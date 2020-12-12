В МВД рассказали о помощи россиян в профилактике нарушений ПДД

Около 270 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 22 тыс. случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, выявили сотрудники ДПС с помощью информации от граждан России.

Отмечается, что водители и пешеходы могут зафиксировать факт правонарушения на видео или фото и пожаловаться в ГИБДД.

«По итогам десяти месяцев 2020 года в ходе обработки полученной от населения информации сотрудники ДПС пресекли около 269 тыс. нарушений ПДД. Из них только за управление транспортным средством с признаками опьянения задержаны около 22,4 тыс. водителей», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД России.

Ранее в ГИБДД сообщили, что основными признаками неуважительного отношения к другим участникам движения являются несоблюдение скоростного режима и игнорирование реальных дорожных условий.