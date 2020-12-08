В ГИБДД водителям напомнили о правилах поведения на дорогах

Несоблюдение скоростного режима и игнорирование реальных дорожных условий являются основными признаками неуважительного отношения к другим участникам движения, считают в ГИБДД.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Зачастую водители не соблюдают скоростной режим, игнорируют реальные дорожные условия и мысленно плюсуют к разрешённой скорости нештрафуемые 19 км/ч. Проще говоря, провоцируют большую часть ДТП с тяжёлыми последствиями, ставят под угрозу свои жизни и жизни других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

В ГИБДД призвали водителей к культуре поведения на дорогах, а также соблюдению ПДД и уважению к другим участникам движения.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в интервью порталу Inforeactor заявил, что ситуацию с нарушающими тишину средствами автотранспорта можно решить только на законодательном уровне.