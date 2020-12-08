Автоэксперт прокомментировал ошибки водителей в зимний период

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, какие ошибки совершают автомобилисты с приходом зимы.

Об этом Максим Кадаков рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

По мнению эксперта, многие водители не учитывают разницу покрытия зимой, которое ведёт к разному поведению машины на дороге.

Автолюбители нередко забывают о разнице тормозного пути у машин на шипованных шинах и транспортных средств на фрикционных шинах (так называемых липучках).

«Машина на шипах может затормозить условно на 40 м дистанции, а машине на фрикционных шинах может понадобиться дополнительных метров 15, а то и 20», — отметил Кадаков.

Большие неприятности доставляет так называемый чёрный лед — совсем тонкая корочка льда, не позволяющая сработать шипованной резине.

«Аккуратнее разгоняемся, заранее тормозим, аккуратно поворачиваем и по возможности не делаем никаких резких движений. Зимняя скользкая дорога подразумевает очень аккуратное вождение без резких движений. Все летние привычки оставляем», — пояснил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», в ГИБДД водителям напомнили, что несоблюдение скоростного режима и игнорирование реальных дорожных условий являются основными признаками неуважительного отношения к другим участникам движения.