Эксперт рассказал о возможном влиянии перепадов температуры на здоровье

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев рассказал о возможном влиянии перепадов температуры на здоровье.

«Ухудшение самочувствия при резкой смене погоды возможно у любых пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, лёгочными (например, астмой), неврологическими, психиатрическими, болезнями суставов. Все они могут обостряться в весенний период», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По его словам, таким людям нужно быть более внимательными к своему самочувствию в этот период, следить за артериальным давлением, тщательнее подходить к регулярному приёму лекарств, назначенных врачом.

«При изменении состояния — снизить физические нагрузки и обратиться к лечащему врачу. Он скорректирует дозы препаратов. Если нет противопоказаний, можно попить витамины», — добавил Яковлев.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.