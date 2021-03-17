Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе

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Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как не переедать при стрессе.
Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе
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«Порой человек начинает подвергаться импульсивному перееданию для того, чтобы вывести себя из состояния стресса. Зачастую в поле зрения попадают именно сладкие или жирные продукты», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, стрессов не избежать, поэтому нужно уметь их контролировать.

Как отметила Королёва, питание должно быть очень разнообразным, в его состав должны входить витамины и минеральные вещества.

«Пережить стресс может помочь витамин группы В, большое количество магния, калия и других минеральных веществ», — считает она.

Эксперт добавила, что большое значение имеет образ жизни человека в целом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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