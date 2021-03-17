Диетолог рассказала, как не переедать при стрессе

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как не переедать при стрессе.

«Порой человек начинает подвергаться импульсивному перееданию для того, чтобы вывести себя из состояния стресса. Зачастую в поле зрения попадают именно сладкие или жирные продукты», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, стрессов не избежать, поэтому нужно уметь их контролировать.

Как отметила Королёва, питание должно быть очень разнообразным, в его состав должны входить витамины и минеральные вещества.

«Пережить стресс может помочь витамин группы В, большое количество магния, калия и других минеральных веществ», — считает она.

Эксперт добавила, что большое значение имеет образ жизни человека в целом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.