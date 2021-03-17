В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Татарстане рассказали о ситуации с коронавирусом
  • AFP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего в Татарстане зарегистрировано 18 830 заболевших.

Выздоровели за весь период 15 486 человек, в том числе 67 за минувшие сутки.

Также стало известно, что в Кировской области за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 100 человек, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за 24 часа 343 жителя региона.

Лечение на дому проходят 2729 пациентов, в больницах — 1847.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

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