В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.

После выздоровления выписаны 32 пациента.

Всего в городе заболели 12 708 жителей.

Также стало известно, что в Пермском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 139 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 49 237.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.