В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.
После выздоровления выписаны 32 пациента.
Всего в городе заболели 12 708 жителей.
Также стало известно, что в Пермском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 139 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 49 237.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.