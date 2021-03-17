В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Севастополе зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом за сутки.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства города.

После выздоровления выписаны 32 пациента.

Всего в городе заболели 12 708 жителей.

Также стало известно, что в Пермском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 139 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 49 237.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить