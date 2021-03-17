В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 28 091.

Выздоровел 25 771 человек.

По данным на 16 марта, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 50 584 жителя. Полностью вакцинированы 30 967.

Также стало известно, что в Хабаровском крае ещё 70 мест в больницах региона возвращены к плановому режиму работы, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

На текущий момент в крае развёрнуто 763 койки в 14 медицинских учреждениях.

В настоящее время на лечении в стационарах находятся 586 пациентов. Амбулаторно — 1601.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 813 случаев COVID-19. Выздоровели 47 309 человек.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.