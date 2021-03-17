В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 28 091.

Выздоровел 25 771 человек.

По данным на 16 марта, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 50 584 жителя. Полностью вакцинированы 30 967.

Также стало известно, что в Хабаровском крае ещё 70 мест в больницах региона возвращены к плановому режиму работы, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

На текущий момент в крае развёрнуто 763 койки в 14 медицинских учреждениях.

В настоящее время на лечении в стационарах находятся 586 пациентов. Амбулаторно — 1601.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 813 случаев COVID-19. Выздоровели 47 309 человек.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить