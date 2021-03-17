В Кемеровской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 32 644 жителя, 31 718 из них выздоровели.
Также стало известно, что в Удмуртии за сутки выявили 84 случая коронавируса, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на оперштаб региона. Выписан после выздоровления 71 человек.
Вакцинацию прошли 40 416 жителей.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.