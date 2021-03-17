В Кемеровской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Кемеровской области зарегистрировали 48 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 55 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 32 644 жителя, 31 718 из них выздоровели.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки выявили 84 случая коронавируса, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на оперштаб региона. Выписан после выздоровления 71 человек.

Вакцинацию прошли 40 416 жителей.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.