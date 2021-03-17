Убийца шестилетней девочки в Крыму получил 25 лет лишения свободы

Крымчанин получил 25 лет заключения за изнасилование и убийство ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием первых четырёх лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии особого режима», — сказано в сообщении.

Подсудимый признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство).

Шестилетняя девочка пропала 31 мая 2020 года после того, как вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку, где взрослые употребляли алкоголь. Тело ребёнка нашли 1 июня на дне Северо-Крымского канала.

В суде установили, что отец уснул, а дочка отправилась домой с его знакомым. По пути мужчина совершил в отношении ребёнка преступления сексуального характера и столкнул девочку в воду.