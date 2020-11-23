В Саратовской области убийцу ребёнка заключили под стражу

Суд в Саратовской области взял под стражу на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве шестилетнего пасынка своего приятеля.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 января 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 20 ноября 47-летний местный житель остался присмотреть за шестилетним пасынком своего приятеля.

Мужчина напился, взял нож и несколько раз ударил ребёнка в шею и спину. Мальчик умер на месте. Отчим нашёл тело пасынка на полу в кухне, когда вернулся домой. Он сразу заявил о случившемся в полицию.

Против обвиняемого завели дело по статье «Убийство малолетнего». Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

По сообщениям портала «Крыминформ», ранее Ленинский районный суд Крыма приговорил к исправительным работам мужчину, дочь которого убил его знакомый.