В Омске суд подтвердил приговор мужчине, до смерти избившему пасынка

Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, забившего до смерти своего трёхлетнего пасынка, и оставил приговор без изменений.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Суд установил, что 28 июля 2020 года омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил кулаком и ногой в живот своего трёхлетнего пасынка. Также мужчина ударил мальчика по лицу. Ребёнок скончался от разрыва внутренних органов.

Сообщается, что он также избил и свою сожительницу, сломав ей нижнюю челюсть.

Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, следователи завершили расследование по факту убийства десятилетней девочки в Прикамье.