Суд вернул прокурору дело об убийстве студентки в Кемерове

Дело об убийстве студентки в Кемерове возвращено прокурору для устранения недостатков.

«Виновное лицо осознавало, что лишает жизни Пехтелеву, причиняя ей особые мучения и страдания, для него было очевидно, что Пехтелева, оставаясь живой в течение времени применения к ней насилия, испытывает особые физические мучения и страдания… Данные обстоятельства должной правовой оценки органом предварительного расследования не получили, действия подсудимого Канюса квалифицированы как менее тяжкое преступление… Суд постановил уголовное дело в отношении Канюса… обвиняемого в совершении преступления (ч. 1. ст. 105 УК), возвратить прокурору Ленинского района города Кемерово для устранения препятствий к его рассмотрению судом», — сообщила судья.

Она добавила, что данное постановление суда подлежит обжалованию в Кемеровском областном суде в течение десяти суток.

Согласно показаниям судмедэксперта, в общей сложности потерпевшей было нанесено не менее 56 ударов, в связи с чем усматривается наличие в действиях Канюса признаков преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).

Ранее сообщалось, что в Кемерове суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности двух сотрудников полиции, не принявших никаких мер 14 января 2020 года, когда в дежурную часть Ленинского района города поступило сообщение о женских криках в одном из жилых домов.