Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала принять законопроект о домашнем насилии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметила депутат на всероссийской онлайн-конференции «Дом без насилия», документ полностью готов. Она также уточнила, что законопроект находится на рассмотрении у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«И все мы победим эту проблему только тогда, если этот закон будет принят», — сказала Пушкина.

Задача конференции — не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.

В декабре портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам.