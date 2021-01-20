Пушкина призвала принять законопроект о домашнем насилии

Короткая ссылка
Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала принять законопроект о домашнем насилии.
Пушкина призвала принять законопроект о домашнем насилии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметила депутат на всероссийской онлайн-конференции «Дом без насилия», документ полностью готов. Она также уточнила, что законопроект находится на рассмотрении у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«И все мы победим эту проблему только тогда, если этот закон будет принят», — сказала Пушкина.

Задача конференции — не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.

В декабре портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить