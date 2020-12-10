В Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Учреждение открыл Союз женщин Адыгеи. Оно будет оказывать адресную помощь тем, кто столкнулся с домашним насилием.
Инициативу реализовали в рамках социального проекта «Женщина — зеркало социального благополучия семьи» за счёт гранта из регионального бюджета.
«В рамках проекта мы провели исследование в каждом районе для выявления болевых точек, сейчас идёт обработка информации. В целом в рамках социального проекта мы работаем по десяти разным направлениям», — заявила председатель союза Галимет Ворокова.
В мае психолог Центра психологической помощи и проекта «Насилию.Нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.