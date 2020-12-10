В Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам

В Адыгее начал работу кризисный центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Учреждение открыл Союз женщин Адыгеи. Оно будет оказывать адресную помощь тем, кто столкнулся с домашним насилием.

Инициативу реализовали в рамках социального проекта «Женщина — зеркало социального благополучия семьи» за счёт гранта из регионального бюджета.

«В рамках проекта мы провели исследование в каждом районе для выявления болевых точек, сейчас идёт обработка информации. В целом в рамках социального проекта мы работаем по десяти разным направлениям», — заявила председатель союза Галимет Ворокова.

В мае психолог Центра психологической помощи и проекта «Насилию.Нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.