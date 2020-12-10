В Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам

Короткая ссылка
В Адыгее начал работу кризисный центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Учреждение открыл Союз женщин Адыгеи. Оно будет оказывать адресную помощь тем, кто столкнулся с домашним насилием.

Инициативу реализовали в рамках социального проекта «Женщина — зеркало социального благополучия семьи» за счёт гранта из регионального бюджета.

«В рамках проекта мы провели исследование в каждом районе для выявления болевых точек, сейчас идёт обработка информации. В целом в рамках социального проекта мы работаем по десяти разным направлениям», — заявила председатель союза Галимет Ворокова.

В мае психолог Центра психологической помощи и проекта «Насилию.Нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить