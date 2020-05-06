Психолог прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции

Психолог центра психологической помощи и проекта «Насилию.Нет» Надежда Фадеева прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.

«Конечно, самоизоляция в этом вопросе играет первостепенную роль. Даже затяжные выходные традиционно увеличивают статистику домашнего насилия в России. А здесь не просто затяжные выходные — здесь уже полтора месяца наедине друг с другом», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, в обычной жизни всегда можно переключиться с домашних проблем и освободиться от эмоционального напряжения. Как отметила Фадеева, стресс и накопившееся раздражение в любой момент могут спровоцировать взрыв даже без видимой причины.

Эксперт также напомнила, что значительное число актов агрессии в семьях связано и с употреблением алкоголя.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала об увеличении количества случаев домашнего насилия в период самоизоляции.

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в два с половиной раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле их поступило более 13 тыс.», — заявила она.

В апреле газета «Известия» сообщала, что в России могут появиться кризисные центры для жертв домашнего насилия.