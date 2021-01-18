Всероссийская онлайн-конференция «Дом без насилия» пройдёт 20 января
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Модераторы — Леонид Закошанский и Маргарита Грачёва.
Ожидаются выступления российских и международных экспертов в области защиты прав женщин и детей, психологов, социологов, представителей СМИ.
Задача конференции — не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.
В декабре портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам.